陳柏惟：繼續推罷韓 給韓國瑜懺悔機會

（中央社記者王揚宇台北15日電）準立委陳柏惟今天說，支持繼續推「罷韓」，推動的過程中也會變成市政監督團隊，這也是給高雄市長韓國瑜一個懺悔的機會；此外，支持韓國瑜選國民黨主席，這樣國民黨倒比較快。

陳柏惟2018年九合一選舉參選高雄市議員失利後，這次轉戰台中市立委選舉，擊敗強勁對手國民黨立委候選人顏寬恒。陳柏惟今天上廣播節目「周玉蔻嗆新聞」接受主持人周玉蔻訪問，並於會後接受媒體聯訪。

對於罷韓議題，有人覺得窮寇莫追，但陳柏惟認為，「追阿，追到底！」會繼續支持罷免，但會不會過，就看民眾怎麼投，不能說不推，因為這不符合社會期待，而且在推罷免的過程，反而會變成市政監督團隊，注意韓國瑜幾點上班、什麼事情沒做，這也是給韓國瑜一個懺悔的機會，如果沒有這個舞台給韓國瑜去懺悔道歉，把高雄市政做好，怎麼知道他回高雄後要幹嘛。

談及台中市第2選區的選戰結果，陳柏惟表示，韓國瑜這個名字對於自己立委選情有加分，或對顏寬恒的扣分，都跟韓國瑜有直接關係，因為顏寬恒是國民黨內的少壯派或本土派，這代表這個選區有意識型態，但跟韓國瑜綁在一起，民眾就會懷疑顏寬恒的本土派性格會不會被國民黨牽著走。

另外，國民黨2020選戰大敗，黨主席吳敦義將率一級主管向中常會總辭，外界在抓戰犯時，將吳敦義視為頭號戰犯；陳柏惟表示，應該要抓韓國瑜，百分之十萬要抓韓國瑜，當韓粉還在崩潰的時候，韓國瑜竟然還去吃汕頭火鍋，這麼不負責任的領導人，不檢討他要檢討誰。

談到韓國瑜是否會選國民黨黨主席；陳柏惟說，選的機率不高，大概只有2成左右，但他支持韓國瑜去選，因為這樣國民黨倒比較快；如果真的選上，「國民黨正式新黨化」，因為有一些親壯派會很認真地考慮退黨。

陳柏惟談到兩岸關係時指出，兩岸關係就是國際關係、兩岸問題就是國際問題，應互相尊重，希望有一天台灣人去中國做生意，不用勉強自己當中國人，而且兩岸事務不是一昧地開放、一昧認同對方的存在，而是當對方有敵意時 也要小心防範。此外，他也認為台北市長柯文哲面對兩岸關係時在玩火。

陳柏惟也提到，他的選區有高鐵、機場、火車站，地方的發展要好，交通很重要，未來進立法院後，最想質詢交通部長林佳龍或是內政部長徐國勇。（編輯：楊凱翔）1090115