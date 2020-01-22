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鄭文燦：蔡總統已釋兩岸關係善意 路障在北京

最新更新：2020/01/22 10:51
桃園市長鄭文燦（中）表示，總統蔡英文在兩岸關係上已釋出善意，遞出橄欖枝，讓兩岸關係可以回到新的起跑點上，目前真正的路障在於北京政府不肯放棄過去所堅持的教條。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月22日
桃園市長鄭文燦（中）表示，總統蔡英文在兩岸關係上已釋出善意，遞出橄欖枝，讓兩岸關係可以回到新的起跑點上，目前真正的路障在於北京政府不肯放棄過去所堅持的教條。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長鄭文燦今天表示，總統蔡英文在兩岸關係上已釋出善意，讓兩岸關係可回到新的起跑點，目前的路障在於北京政府不肯放棄過去堅持的教條，希望兩岸回到正常交流軌道上。

鄭文燦上午前往市政府各個局處發送賀歲福袋，預祝大家新年快樂。對於記者詢問蔡總統說在「和平、對等、民主、對話」的基礎上促成兩岸互動。鄭文燦表示，蔡總統已經釋出善意，遞出橄欖枝，讓兩岸關係可以回到新的起跑點上。

鄭文燦指出，目前真正的路障在於北京政府不肯放棄過去所堅持的教條。事實上，包括北京版的九二共識，或是一國兩制，在台灣都沒有獲得民意的支持，他認為「這是一個事實」。為了讓兩岸能夠更和平、穩定，應該回到正常交流的軌道上。

他說，寄望2020年桃園的進步都有大家付出的影子，今天是小年夜前的最後一天，也是藉此機會跟大家說聲過年快樂。即將到來的新年，希望桃園的大建設、小建設都能夠一一到位。（編輯：張芷瑄）1090122

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