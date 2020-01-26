馬英九初二馬家庄祭祖 全程拱手戴口罩

前總統馬英九（前中）26日年初二前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，雖然下著雨，仍吸引近百名鄉親排隊領取福卡；因應武漢肺炎疫情，馬英九全程戴口罩、拱手不握手向民眾拜年。中央社記者管瑞平攝 109年1月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）前總統馬英九今天在年初二，第23次前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，雖然下著雨，仍吸引近百名鄉親排隊領取福卡；因應武漢肺炎疫情，馬英九全程戴口罩、拱手不握手向民眾拜年。

馬英九上午驅車抵達通霄鎮馬家庄，一下車就戴起口罩，拱手向上前迎接的苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明和徐志榮表示，「今天握手改為拱手」，並向現場官員和馬家庄的鄉親拜年。

馬英九指出，目前武漢肺炎疫情越來越嚴重，在中國大陸已有多個死亡病例，全世界13個國家地區淪陷，此時防疫最重要的原則是「料敵從寬、禦敵從嚴」，這是過去得到的教訓，呼籲大家到公共場所要戴口罩、不要握手、勤洗手，「這應是公眾人物的社會責任」。

馬英九在民國82年擔任法務部長時，透過警大教授馬傳鎮得知，與苗栗縣通霄鎮楓樹里馬家庄同為「扶風堂」宗親，基於同根同源，隔年起，幾乎每年農曆大年初二回苗栗馬家庄祭祖，與宗親會面，今年已是第23次。

馬英九在祠堂內完成祭祖後，在祠堂迴廊發表談話並發放福卡，他指出，今天下著大雨，仍有馬氏宗親從世界各地回來，相信一定會「遇雨則發」，並期望中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係和平繁榮。

有民眾為了領取馬英九的福卡，清晨6時許就冒雨來到馬家庄排隊，馬英九頻頻說明「不好意思，沒有辦法握手」，但對於排隊民眾提出合照的需求，仍是來者不拒，展現親和。（編輯：張雅淨）1090126

前總統馬英九（前中）26日年初二身穿紅格子襯衫前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，全程戴口罩防疫。中央社記者管瑞平攝 109年1月26日