武漢肺炎 陳副總統：隱匿病情是害人害己行為

（中央社記者游凱翔台北26日電）針對武漢肺炎疫情，副總統陳建仁今天表示，高雄一名武漢台商隱匿發燒和咳嗽資料，也未誠實交代沒戴口罩到舞廳跳舞，這是令人痛心的害人害己行為；也呼籲所有從武漢肺炎疫區來台的台商及陸客確實配合防疫，早日根除武漢肺炎。

陳建仁上午在臉書官方粉絲團「陳建仁 Chen Chien-Jen」發文表示，中國已全面禁止旅行社出團，顯示武漢肺炎不止在武漢有明顯社區感染，連其他省市也有社區感染之虞。

陳建仁指出，目前國內仍在接待陸客團的旅行社、導遊、餐廳、旅社都應提高警覺，密切關注每名團員每天的健康狀況，包括量體溫，查詢有無咳嗽、流鼻涕、呼吸急迫等呼吸道症狀，若有發燒或呼吸道症狀者應立即送醫，未發病的團員都應作好自主健康管理。

陳建仁強調，高雄一名武漢台商隱匿發燒和咳嗽資料，未誠實填報健康申明書，未誠實告知醫護人員自己來自武漢，更未誠實交待未戴口罩到舞廳跳舞，這是很令人痛心的害人害己行為，除了高雄市衛生局依法罰款新台幣30萬元之外，若傳染他人還必需接受傳染病防治法規定的其他刑罰。

陳建仁呼籲，所有從武漢肺炎疫區來台的台商或陸客，為確保健康與生命，及為避免違反傳染病防治法而受罰，更為了保障親友與國人免於疫病威脅，務必發揮「誠實申報、遵守規範、愛己愛人」精神，確實配合防疫與醫護人員，努力做好防疫工作，讓武漢肺炎早日根除。（編輯：趙蔚蘭）1090126