江啟臣：作為中生代 可扮演世代溝通橋梁

（中央社記者陳俊華台北29日電）表態參選國民黨主席的國民黨立委江啟臣今天說，過年期間他四處傾聽，希望國民黨別讓民眾失望，「要做真的改革，不是假的改革」；他也認為作為中生代的他，能扮演世代溝通的橋梁。

國民黨主席補選將在3月7日舉行。目前表態角逐的有前副主席郝龍斌、立委江啟臣等人，30日起國民黨將受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記。

江啟臣晚間在臉書開直播時表示，擺在國民黨面前的是更艱鉅的挑戰，也就是黨的改革與改造工作，初一到初五他密集安排競選準備工作，四處拜訪、傾聽，感謝前輩們提供他很多意見，也有很多人透過臉書、Line留言給他，他會將這些意見作為未來的政見、改革方向的參考。

江啟臣說，因為參選黨主席需要黨員連署，懇求黨員同志們，如果認同他、也認為國民黨應該改革、世代要有更好溝通管道、給年輕人更多機會，讓國民黨徹底改頭換面，「拜託大家能夠給啟臣一個支持」。

江啟臣表示，為了解民眾對國民黨的看法，他設計一份問卷，昨天在臉書公布後，迴響出乎意料，短短4小時就有超過1300多份已完成，至今累計近3000份問卷，代表很多人關心國民黨、認為台灣的民主政治要有健康的平衡關係。

江啟臣表示，國民黨不要讓民眾失望，「要做真的改革，不是假的改革」，參選黨主席第一步要先傾聽、收集大家意見，瞭解民意所趨、民意所向，這也是國民黨這次大選無法國會過半、總統大選輸掉的原因，失敗並不可怕，重要的是要怎樣檢討、改進。

他也說，已收回的問卷經過初步整理，很多人擔憂台灣的經濟、民生，最擔心的是薪資所得、國內市場遲緩、物價花費，雖然選前大家擔心兩岸、主權、國安等議題，但選完後大家還是關心國內市場變化。

江啟臣說，國民黨作為在野黨後，民眾最希望國民黨能監督「酬庸」、能源政策執行、國際關係與外交困境；回答問卷的朋友也希望國民黨的青壯派能著力於培養更多年輕人參政、更接地氣了解民意、重建世代溝通管道，「作為中生代的我，應該可以扮演世代溝通的橋梁」。

江啟臣表示，很多關心台灣民主政治的朋友，雖然有各自支持的政黨，但仍然在乎台灣民主的健康，要有平衡的、能夠制衡的政黨政治，希望全面執政的民進黨也要負起責任，國民黨要自我惕勵，做好民眾期待的在野黨角色。

江啟臣說，很多人期待國民黨能改革、進步、年輕化、在地化、國際化，組織上能內造化、扁平化；他也承諾，問卷絕對不會白填，這些意見絕對會是他未來競選黨主席、甚至順利當選黨主席後，在改革路上的依據與意見。（編輯：林興盟）1090129