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菲律賓禁台旅客 綠營：台灣怎麼會和中港澳一起

最新更新：2020/02/11 12:24

（中央社記者陳俊華台北11日電）菲律賓對台灣祭出旅行禁令，民進黨團書記長鍾佳濱今天說，台灣防疫是模範生，將台灣跟中港澳放在一起令人不解，若因一中政策更是讓人不平。時代力量立法院黨團總召邱顯智說，中國的打壓無所不在，這只是其中一例。

菲律賓民航委員會（CAB）10日晚間下令，基於一個中國政策，菲律賓對中國、香港、澳門、台灣實施「臨時旅行禁令」，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

「臨時旅行禁令」對象，包括14天內曾入境或停留台灣的中華民國公民及所有經由台灣到菲律賓的外國（非菲律賓籍）旅客。

鍾佳濱上午表示，把台灣跟中港澳放一起，「怎麼說怎麼不對」，全世界20幾個國家共有4萬多個確診案例，台灣在防疫工作上應是模範生，「怎麼會跟中港澳放在一起？」讓人不解、無法接受。

鍾佳濱說，若是因「一個中國」原則，更讓人不平，中國壓縮台灣能見度，造成國際社會誤解，但後果也逐漸出來，例如世界衛生組織（WHO）打壓台灣，就被國際社會批評。

鍾佳濱也反問，菲律賓這麼多移工來台工作，「難道是去北京拿簽證嗎？」台灣外交部要嚴正釐清、衛福部也要正告菲律賓防疫單位，平等、正確對待台灣，才是對該國有利的。

時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪時表示，過去推「東奧正名」時，大家會說政治歸政治、運動歸運動，但從這件事可以看出不是這樣。

他表示，中國的打壓無所不在，這只是其中一例，外界搞不清楚台灣跟中國是什麼關係，在中國武漢肺炎的狀況下又混淆的話，是非常麻煩的事，時力希望全世界知道，台灣就是台灣。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1090211

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