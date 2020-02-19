讓執政團隊專心防疫 民進黨團擬縮短成員質詢時間

（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北19日電）立法院21日開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告。為讓執政團隊專心防疫，民進黨團幹事長鄭運鵬受訪說，20日的民進黨團會議將討論黨團成員總質詢時間減半的建議。

立法院朝野黨團協商14日達成共識，新會期21日開議，當天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告（含有關針對武漢肺炎防疫機制併予報告）並備詢。

立法院開議在即，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受廣播節目訪問時指出，立法院開議後，相信蘇貞昌帶領執政團隊進行總質詢，可穩定軍心。

鄭運鵬也說，為了讓官員專心防疫，20日的民進黨團會議，會建議黨團成員在總質詢時盡量節省時間，將質詢時間從30分鐘減為15分鐘，讓執政團隊可以專心防疫，不要讓他們從早坐到晚，「但我們不會去要求別人」。

至於立法院開議之後進行施政總質詢，防疫官員要不要到立法院備詢？可不可以請假？國民黨立法院黨團書記長蔣萬安回應中央社記者詢問時認為，這是屬於立法院長的職權，由院長決定，「現階段一切以防疫為優先」。

此外，對於民進黨團成員在第10屆立法院新會期開議後，總質詢擬縮減質詢時間，蔣萬安表示，民進黨團在第9屆立法院時已經有先例都是這樣做。

時代力量在立法院有3席立委，時力立法院黨團總召邱顯智指出，「沒聽過這樣的訊息」，像是21日的總質詢人數是按政黨比例來分，例如執政黨有4人，時力只有1人，所以應該不會有這個問題，而且時力是在野黨，當天會好好利用所有時間來質詢。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，大黨縮減一半的質詢時間，整體的發言時間還是比小黨多，且民眾黨有自己的步調要走，在野黨監督角色能補足執政黨看不到的盲點，因此不會響應縮減質詢時間。（編輯：郭無患）1090219