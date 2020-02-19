稱總統手摸不織布污染口罩 府：錯假訊息

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府今天澄清TVBS報導「總統視察口罩原料，手摸機器上不織布，造成口罩污染」是錯假訊息，並強調參訪全程，總統與參與團隊皆循廠商專業指引，符合安全規範。

總統17日上午南下高雄參訪「南六企業股份有限公司」，了解國內口罩製造原物料的不織布製造商生產情形。因行程未公開，會後，由總統府發布新聞稿、影片與照片。

總統府發言人丁允恭上午表示，TVBS昨天報導「總統視察口罩原料，手摸機器上不織布」一文，稱總統用手去摸了機器上的不織布，造成口罩被污染，這是一則與事實不符的錯假訊息。

丁允恭說，總統17日在南六公司董事長黃清山引導下觸摸的不織布捲材，是廠商展示用成品，不在機器上，也不供作出貨，自然不存在所謂污染口罩生產疑慮。還原現場，當天總統是在業者示意下，親自觸碰產品以了解材質等特性。

至於參訪全程，丁允恭表示，自進入廠房、產線至展品了解，總統與參與團隊皆循廠商專業指引，經完整消毒作業，並佩戴口罩與帽子，符合安全規範。

他說，非常遺憾的是，儘管府方已向TVBS完整說明，該台仍以不正確內容作為報導，特別在防疫期間，類似錯誤訊息，甚而可能造成國人因誤認相關醫材受到污染而引發不必要恐慌，不是負責任的做法，請該台儘速更正錯誤。（編輯：紀淑芳）1090219