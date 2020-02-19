政院版紓困特別條例出爐 擬提供隔離者補助

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院發言人kolas今天表示，因應武漢肺炎，行政院會20日將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案規定，受檢疫隔離者若企業不願意給薪，政府擬補助。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，因應武漢肺炎制定的特別條例草案，上午已向行政院長蘇貞昌簡報，法案名稱定為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。

Kolas指出，特別條例立法目的是為針對武漢肺炎疫情對台灣的經濟、社會衝擊提出因應之道。草案內容包括對防疫的規定、從事防疫醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等，內容涵蓋面廣。

她說，特別條例所訂定的特別預算規模為新台幣600億元，以移用前年度約360餘億元歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。

Kolas表示，目前仍有部分條文進行文字修正中，全案仍待明天行政院會通過，實際內容以院會通過為主。詳細執行細節，明天院會後記者會說明。（編輯：紀淑芳/謝佳珍）1090219