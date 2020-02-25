美仍列台灣社區傳播 外交部持續提資料溝通

（中央社記者陳韻聿台北25日電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）認定台灣有武漢肺炎「社區傳播」現象。外交部今天重申，已充分向美方說明台灣疫情實況，並提供相關科學證據，目前持續向美方積極說明和溝通。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會回應媒體提問時表示，台灣方面已將衛福部疾管署的疫情和防疫相關資料轉交美方，盼美方據以改正，將持續向美方說明和溝通。她強調，台灣疫情目前並不符合社區傳播要件；美方此前已表達了解台灣的顧慮，也希望能取得更多資料。

另外，外交部昨天調升韓國當地全境旅遊警示至「橙色」，提醒國人避免非必要旅行；大邱廣域市及慶尚北道清道郡兩處的旅遊警示則為「紅色」，國人不宜前往，宜儘速離境。

至於台灣民眾喜愛前往的日本，外交部對當地的旅遊警示仍維持較低等級的「灰色」，即提醒注意。歐江安說，外交部將通盤考量日方防疫能量、應變處置能力、衛生環境條件、人口和國土面積等因素，並參考美國等先進國家的作法，滾動式評估是否調整對日旅遊警示。此處置原則也適用其他國家。

外交部旅遊警示燈號分為4種，灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：謝佳珍）1090225