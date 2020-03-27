立法院防疫 林志嘉：31日程委會試行視訊會議

由民進黨立委劉世芳（前右3）等人共同成立的「立法院數位國力促進會」，27日舉行成立大會，行政院政務委員唐鳳（前左1）、經濟部長沈榮津（前左2）、立法院秘書長林志嘉（前左3）、國發會主委陳美伶（前右2）及美國在台協會（AIT）經濟官盧毅濤（前右1）等人都出席。中央社記者王飛華攝 109年3月27日

（中央社記者王揚宇台北27日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，立法院防疫措施除18日院務會報進行視訊會議測試演練，立法院秘書長林志嘉今天表示，現在跨入第二階段，31日的程序委員會將以視訊會議方式進行。

林志嘉9日在立法院司法及法制委員會報告「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」時提及，如果有2位立委確診，立法院這場所就不能使用，要開遠距會議；萬一宣告無法到立法院開會後，研擬以視訊會議等配套方案，讓委員會、院會都能開。

林志嘉今天出席「立法院數位國力促進會」成立大會時接受媒體聯訪，被問到立法院視訊會議最新進度。

林志嘉表示，18日的院務會報用視訊會議進行操演，下週二中午的立法院程序委員會也會先試作視訊，召委曾銘宗會在他的研究室，其他程序委員會的立委則會在他們自己的辦公室，進行視訊會議。

林志嘉也說，在程序委員會試作視訊會議下，現在跨入第二階段，若順利，會拜託一個委員會進行實作；採用視訊會議，原則上立法院是希望在會議場地不能用時，還是可以繼續開會。

林志嘉指出，立法院如果真的有2位立委確診，一定會請立法院長游錫堃趕快召開緊急朝野協商，由大家共同決議，看是要改成部分視訊還是乾脆停會，這由朝野協商決定，而做為幕僚單位，有準備視訊會議的相關軟硬體。

媒體追問林志嘉關於遠端（線上）投票的規劃，他說，技術上有一些困難，但目前也有一些APP可以克服，會盡量克服。（編輯：林興盟）1090327