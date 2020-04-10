立委質疑國營事業酬庸約聘領高薪 籲經濟部改進

（中央社記者王揚宇台北10日電）時代力量立委陳椒華今天質疑，經濟部國營事業透過不合理的聘用制度來招募人員，雖一年一聘，但薪水奇高，這些約聘僱人員任用不須經過考試，僅需面試，形同政治酬庸，經濟部必須改進。

對此，經濟部人事處長陳榮順表示，依照經濟部所屬事業機構人員進用辦法，各機關因業務需要，對於業務性質比較特殊、專門性、技術性人員，可以用約聘僱人員擔任，但要依照公平、公正、公開的原則進行遴選。

陳椒華今天召開「肺炎疫情嚴峻勞工無薪苦哈哈，經濟部國營事業政治酬庸約聘僱領高薪，公平嗎？」記者會，邀請陳榮順等人出席。

陳椒華表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，許多中小企業在苦撐，勞工被放無薪假，但經濟部國營事業卻有一批政治酬庸聘用的人，而經濟部國營事業約聘人員制度由來已久，雖一年一聘，但薪水奇高，遠遠高於一般公開考試所任用人員，這些約聘人員任用不須經過考試，僅需面試，更可能成為萬年約聘，形同養肥貓。

陳椒華在記者會上也點名中油招募約聘僱人員的情形，並要求經濟部應修訂不合理法規等，及追查所有約聘僱人員如何進用，給社會大眾交代。

陳榮順說，相關進用要依照公開、公正、公平原則，遴選適當人員擔任，目前國營事業內，台電沒有約聘約僱人員，中油現在有70人、台糖21人、台水24人，這占各公司總人數的比例很低，約0.4%至0.6%左右。

陳榮順表示，未來會繼續加強聘僱人員考核，若有不適任者，依規定不予續聘，而當聘僱人員出缺時，也會檢討工作性質，同時也會控管員額數，基本上不會讓它增加。（編輯：黃國倫）1090410