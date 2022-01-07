快速布雷艇自動化軌道亮相 強化海上作戰機動性

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（中央社記者王慶剛台北7日電）國防部今天邀請媒體赴基隆威海營區參觀快速布雷艇，首度公開的自動化布雷系統，可強化海上作戰效益，有效降低人力負荷，更能發揮布雷艇的高機動性。

以9億餘元預算籌獲的4艘快速布雷艇，由龍德造船公司建造，去年12月第3、4艇交艇，建構不對稱作戰的兵力。快速布雷艇具備導航與定位能力，可裝載海軍現役各型水雷。

首度亮相的自動化布雷系統，位於布雷甲板，每艇共四條自動化軌道，由中研院自力研發。每條軌道均有一具自走推車，操作人員可透過遙控器或操控台將水雷自軌道上推送至艇艉，執行水雷布放。推車可自動搜尋水雷位置，最大推力為1500公斤，可推送現役各型水雷。

海軍司令部表示，自動化布雷軌道可有效降低布雷作業所需的人力負荷，也擴大布雷海域面積，達到阻止敵登島作戰的目的，成為重層嚇阻的可恃戰力。

海軍指出，快速布雷艇不僅可強化海上布雷作戰效益，也可裝載水文量測設備，執行水文測量作業。

可惜的是，海軍原安排快速布雷艇上午出海操演行程，因海相不佳而取消。

海軍今天也展示各式現役水雷，包括美造六號十五型繫留雷，國造萬象一型錐形水雷、萬象一型柱型水雷、萬象二型沉底水雷、萬象二型繫留水雷等，也都能以快速布雷艇布雷。

第三布雷艇中隊水雷下士許哲瑋說，快速布雷艇三艇現階段的任務主要是執行各項裝備整訓與人員訓練，目標提升戰鬥應變處置能力，未來在作戰時使各式水雷精準布放至戰術位置，以阻敵艦航行至我方近岸海域，確保國家安全。

許哲瑋指出，自動化布雷系統不僅效率提升、人力減少，更把布雷艇高機動性發揮至極致，有效阻止敵艦航行或潛航至近岸海域，確保國家安全。

第四布雷艇中隊電信下士卓佳玟表示，在四中隊的日子裡，必須學習在人力及時間有限的條件下，完成艇上各項整備工作，這是一項體力、耐力及意志力的考驗。

但卓佳玟說，一艘軍艦之所以能在海上執行任務，靠的是艦上各部位人員的分工合作，必須由艙面至艙底的每位官兵同心協力，維持艦上裝備系統正常運作。

在接艦的這段期間，卓佳玟指出，同袍透過各項裝備測試，深刻學習與體會同舟共濟的「錨鍊精神」。（編輯：康世人）1110107