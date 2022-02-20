立法院新會期將開議 福食進口成朝野攻防焦點

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（中央社記者王承中台北20日電）立法院新會期25日開議，將邀行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨團總召曾銘宗今天表示，是否杯葛將看當天蘇貞昌的報告內容，是否把人民食安放在心上；民進黨團幹事長鄭運鵬表示，盼開議能順利進行，若有突發意外就見招拆招。

立法院經朝野黨團協商，同意25日開議，舉行第10屆第5會期第1次會議，邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。由於政府日前開放日本福島5縣食品進口，預料將成為本會期朝野攻防焦點。

另外，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）18日召開資深官員會議，對新成員入會案交換意見，但未明確說明是否觸及台灣。針對外界關注台灣申請加入CPTPP修法進度，民進黨團日前指出，相關修法共計13項，目前已通過9項，剩專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法尚待審查。

鄭運鵬今天接受中央社記者訪問時表示，以18日當天的朝野協商氣氛和結論來看，國民黨團應沒有要杯葛開議當天院會的意思，希望國民黨團能秉持協助正常政府運作的思考，讓開議能順利進行；若當天有突發意外，只能見招拆招。

鄭運鵬指出，有關CPTPP第一輪的相關法案，早在政府還沒提出申請之前，就已經提早在立法院審查，並已通過9項，這顯示出台灣的重視與企圖心，新會期當然會持續進行。

曾銘宗表示，政府突襲開放核食，未跟民眾及在野黨說明，而針對核食進口，國民黨團日前也已提出相關主張，25日會先觀察蘇貞昌的施政報告，是否有把在野黨的主張及人民的食安健康放在心上；若行政院沒有相關回應，國民黨身為最大在野黨也無法向全民交代，一定會有所行動。

針對加入CPTPP的相關修法，曾銘宗指出，國民黨團樂見台灣能夠加入CPTPP，將會檢視相關法案，若真的是有必要，國民黨團也會支持；但他也強調，讓台灣人吃核食，無助於讓台灣加入CPTPP。

此外，曾銘宗表示，新會期將聚焦在民生相關法案，像是如何改善國內低薪及通貨膨脹問題，政府到現在拿不出解決方案。1110220