張善政桃園合體羅智強 中壢同行腳祈福不談選舉

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國民黨桃園市長參選人張善政（黃色雨衣者）與前台北市議員羅智強（白衣者）26日上午一同在中壢「祈福走桃園」。中央社記者葉臻攝 111年5月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天與前台北市議員羅智強一同在中壢「祈福走桃園」。張善政說，選舉是一時的，關心桃園的心、與羅智強交情是永久的，今天一起關心民眾，不談選舉。

中國國民黨18日確定徵召前行政院長張善政參選桃園市長，除引發討論，也讓有意參選的羅智強感到驚訝與錯愕。

張善政今天上午至桃園市中壢區，陪同羅智強一同「祈福走桃園」，2人在路上沿街與店家、民眾打招呼、寒暄，也不時停下腳步與支持者握手、合影。

張善政會前接受媒體聯訪時表示，羅智強的行腳活動主要是關懷桃園的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天講好不談選舉，就是走一走，關懷桃園民眾的狀況及困難，如果有機會就私下聊聊天。

張善政指出，選舉是一時的，關心桃園是永久的，與羅智強的交情也是永久的，不要被選舉影響到。

針對媒體提問是否已經找好、要在桃園哪區落腳，張善政表示，正在積極找房子，還沒選定地點。

羅智強表示，很感謝張善政替他打氣，讓他很感動，「不管有沒有選舉、職務，為桃園做事的心不受影響」，行腳一路上也看到很多問題，有機會再與張善政慢慢分享。

羅智強說，中壢區共有88個里，他已經走了56個，預計明天可以走完，接下來會去楊梅區行腳；疫情下民眾遇到很多困難，在乎的是如何讓他們生活更好。（編輯：戴光育）1110526

國民黨桃園市長參選人張善政（黃色雨衣者）與前台北市議員羅智強（白衣者）26日上午一同在中壢「祈福走桃園」，沿途有支持者加油打氣。中央社記者葉臻攝 111年5月26日

國民黨桃園市長參選人張善政（黃色雨衣者）與前台北市議員羅智強（白衣者）26日上午一同在中壢「祈福走桃園」，全程不談選舉話題。中央社記者葉臻攝 111年5月26日