考選部：居隔缺考外語導遊第2試口試 可退費

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（中央社記者賴于榛台北27日電）111年專門職業及技術人員普通考試外語導遊人員考試第2試口試將於28日至29日舉行。考選部今天表示，應考人若因居家隔離等情形無法應試，後續可申請退費。

國家考場台北考區28日至29日將舉行111年專門職業及技術人員普通考試外語導遊人員考試第2試口試。

考選部今天透過新聞稿表示，因應政府防疫政策及相關規定，應考人如於此考試第2試口試舉行時，屬衛生主管機關規定的居家隔離或其他不得外出情形尚未解除者，不准入場應試。

考選部說，依據專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試規則第7條規定，第一試筆試錄取資格不予保留，應考人如居家隔離等情形無法參加口試者，可於此考試結束後次日起15日內，檢附退費申請書並以掛號郵寄、傳真或電子郵件等方式，向承辦單位申請退還第一試筆試及第二試口試報名費。

考選部說，因應中央流行疫情指揮中心更新相關防疫規定，國家考試防疫措施必須配合調整，近期更針對各項國家考試「限制應試方案」及「調整防疫措施」等議題，分別邀集感控防疫專家、縣巿政府及衛福部、教育部開會研商，充分溝通並交換意見。

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考選部解釋，由於國家考試與升學考試性質不同，屬於任用考或資格考，防疫資源也有落差，難以全然比照升學考試防疫措施與辦理補考；且現行相關考試法規規定，尚無法給予不得應試的應考人補考或改以視訊考試等補救方式。

考選部表示，在力求應考人應試權益、參與考試人員健康安全兩者得以衡平、合理的情形下，未來仍將配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施。（編輯：林興盟）1110527