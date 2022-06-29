內政部通過醫學、科技等6名高專人才 歸化為台灣人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部今天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過有環境社會學、科技產品設計、醫學、機械工程及語言教學等領域的6位高級專業人才，歸化中華民國國籍，成為正港台灣人。

內政部透過新聞稿指出，從民國105年12月21日「國籍法」修正施行至今，累計已有238名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化中華民國。

內政部表示，這次審查通過的法國籍彭先生，長期從事台灣環境公害議題研究，積極協助台法學術交流，向社會推廣全球氣候危機意識與認識，並於國際期刊上為台灣發聲。

內政部說，彭先生從97年起擔任台灣RCA（Radio Corporation of America，美國無線電公司）訴訟案專家諮詢顧問團成員，從中協助工傷案受害人爭取賠償等，對環境公害的關懷與研究深具貢獻。

另外，內政部表示，薩爾瓦多籍的卡先生專長科技產品設計及物聯網互動應用技術研發，設計UP貼心繃帶裝置，獲得台灣國際學生設計大賽日本設計振興會特別獎及台灣的專利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部說，卡先生參與研發設計的物聯網影音產品Vivido、koo.live等平台與服務都已商轉，並在全球知名會展發表，具有傑出工業設計能力及物聯網前瞻技術，是台灣科技產業發展所需的人才。

內政部強調，高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障；歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。（編輯：翟思嘉）1110629