林佳龍爭取選北市 游錫堃：好像很多人鼓勵參選

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各政黨陸續為年底地方選舉布局，對於無任所大使林佳龍爭取民進黨台北市長提名一事，立法院長游錫堃（圖）29日晚間在新北市受訪表示，他也是從媒體上看到，好像很多人鼓勵參選。中央社記者王鴻國攝 111年6月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）針對前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，立法院長游錫堃表示，他也是從媒體上看到，好像有很多人鼓勵參選。

游錫堃今晚到新北市樹林區參與芳園扶輪社授證24週年紀念慶典暨新舊任社長交接典禮，接受媒體聯訪時，針對林佳龍爭取民進黨台北市長提名一事表示，他也是從媒體上看到，好像很多人鼓勵參選。

游錫堃指出，依照立法院組織法第3條規定，擔任立法院院長要退出政黨活動，因此，不管是立法院黨團或民進黨的黨職，他都沒參與；正國會的會務，他也已經交出去多年，也沒有參與，目前不了解相關情形。

談到立法院新院址的選址進度，游錫堃表示，目前有就立法院遷（改）成立「未來國會願景規劃諮詢委員會」，也完成各縣市政府拜會行程，目前正由諮詢委員就相關地點進行評分中。

他表示，諮詢委員會從20多個可能地點依優勢、劣勢進行評分後，再提出來最後名單，交由立法院未來將成立的特種委員會進行討論，這委員會名稱可能會命名為「國會遷（改）建委員會」。（編輯：方沛清）1110629