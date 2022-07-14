高虹安提新竹市易淹水 市府盼勿政治口水

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）14日指出，新竹市多處下水道一遇夏季急降雨就會淹水，呼籲引進海綿城市概念，建設分洪、滯洪設施以解決問題。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月14日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今天說，竹市日前午後雷陣雨造成多處淹水，呼籲引進海綿城市概念；市府則表示，市府團隊治水策略正確，多管推展治水工程，盼勿政治口水。

高虹安開記者會表示，新竹市多處下水道一遇夏季急降雨就會淹水，根據內政部統計資料，新竹市2020年至今共有23次淹水紀錄，新竹市鐵路周邊地下道更是長期淹水熱區。

高虹安表示，6月底的午後雷雨，造成包含全中興、光復、太原、東大、竹蓮等5處地下道淹水超過30公分，認為新竹市政府治水政策有「雨水下水道建設工程延遲」、「未落實下水道檢查清疏工作」兩大問題。

高虹安指出，新竹市治水可以參考「海綿城市」概念，並提出人行環境改善、建築綠屋頂、雨水抽水站自動化等具體方向，路面、人行道改用先進的透水鋪面設計、針對重點地區建設分洪、滯洪設施、舉行無預警的水災演習，測試強降雨來襲時每個局處應變和動員能力等解方，徹底解決新竹市長年淹水問題。

新竹市政府秘書楊汶璇對此回應，市府團隊啟動「治水三支箭」，更重啟2個10多年未曾重新檢討過的治水計畫，包含雨水下水道在內，新竹市多管齊下、全面持續推展治水工程，市民最需要的是實質治水建設，而非政治口水。

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楊汶璇舉例，6月29日傍晚新竹市發生大雨，時雨量高達67mm，一般來說，在市區道路側溝100%暢通狀況下可容納時雨量35至40mm排水，新竹市當日傍晚重要道路積水狀況，皆於雨停後30分鐘消退，且市區護城河並沒有淹水外溢，顯見市府團隊治水策略正確、排水系統充分發揮作用。

楊汶璇強調，新竹市雨水下水道整體建置率至今為73.26%，呼籲有心人士不要因為選舉將近，才開始關心地方發展，抹煞市府每一位基層同仁多年努力。（編輯：方沛清）1110714