盼太空產業成台灣「護國群星」 工研院提3期許

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）工研院產業服務中心副組長廖榮皇今天表示，發射為太空產業火車頭，可帶動整體產業往前走，期許業者要有「3個ahead」。台灣IC產業歷經20年，如今產值高達新台幣4兆元，占全球產值26.2%，相信台灣太空產業發展下去，將有機會成為「護國群星」。

台灣太空產業發展協會、臺灣產物保險今天共同主辦「台灣太空產業發展元年起航研討會」，邀請廖榮皇以台灣低軌太空產業的機會與挑戰為題進行專題演講。

廖榮皇首先解釋，衛星產業有四個次產業，包括衛星製造、衛星發射、地面設備與應用服務，而衛星製造出來後，就要發射到太空中，其中發射就是產業火車頭，要帶動整體產業往前走，後續才有地面設備與應用服務。

廖榮皇以10日成功發射的台灣首枚混合式類衛星載具火箭為例，說明台灣太空產業以地面設備切入，這次成功可說是重要里程碑，而四個次產業需要同時規劃，若只著重某一塊，就無法形成健康的太空產業生態系。

不過廖榮皇也指出，2021年全球太空產業產值比2020年成長近150億美元，其中有73億美元用在地面設備上，而台灣太空產業有98%產值集中在地面設備，全球地面設備產值增加對台灣是利多。

廖榮皇在簡報也提及「2%到26.2%」的概念。他解釋，2%代表的是目前台灣太空產業在全球產值的占比，而26.2%，則代表台灣IC產業在全球產值占比。

廖榮皇說，目前全球太空產業產值逾4兆元，目前台灣IC產業產值也剛好超4兆元，要從「2%到26.2%」不可能一蹴可幾，但若把時間拉長到20年，就不是不可能。

廖榮皇表示，一如台灣半導體產業經過20年努力成為護國神山，產值達4兆元、26.2%占比，若台灣的太空產業也努力20年，有機會達到這里程碑，未來就會有「護國群星」。

廖榮皇也提出三個期許，第一，是台灣太空產業能Design ahead。他舉例，如工研院協助台灣企業與國外廠商合作，進行下一代甚至下兩代新產品開發，不要像過去台灣ICT產業老是被規格追著跑，只要規格換了就沒了。

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第二是Think ahead，亦即聯想力。他說，當台灣努力在做地面設備時，也要多抬頭看天空，還有應用服務等很多可以做，新興產業要有聯想力，一個企業中不能只有工程師，也要有很多人幫忙想像新興市場的可能。

第三為Partnership ahead。廖榮皇表示，在產業不一定是有生意做才交朋友，也要透過各種管道，與各潛在夥伴合作，當未來有發展機會或議題時，別人才會想到台灣。（編輯：潘羿菁）1110715