研調：全球54%企業無法有效評估資安風險

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（中央社記者吳家豪台北17日電）資安廠商趨勢科技發布研究報告指出，全球54%的企業認為內部網路資安風險評估不夠縝密，讓自身曝露於勒索軟體、網路釣魚、供應鏈、物聯網攻擊等多種威脅。

此次研究訪談由趨勢科技委託Sapio Research執行，涵蓋全球29個國家共6297名IT及企業決策者。

根據這項研究，28%企業認為以人工方式評估受攻擊面的效果有限，約32%企業表示難以兼顧部署多種技術。

研究指出，企業無法精準評估受攻擊面的風險，造成領導者對現況的理解有限。超過半數的受訪者表示，以量化方式向管理階層說明曝險狀況極為困難，且僅有3%受訪者認為管理高層充分了解公司當前面臨的網路資安風險。

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趨勢科技技術總監米斯垂（Bharat Mistry）透過新聞稿表示，趨勢科技先前已經知道企業憂心數位受攻擊面快速擴大，且可視性不足，如今也發現企業需要在短時間內培養辨識與管理網路資安風險的能力。

米斯垂說，在許多案例中，企業僅針對單點部署零散的解決方案，反而讓問題更棘手。企業應該透過全方位的平台式方案來確切掌握情況，提升資安防護。（編輯：張均懋）1110817