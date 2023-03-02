加入AI聊天機器人戰局 歐洲企業聚焦商業應用

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）美國科技公司推出的聊天機器人引起全球關注，能與人對話如流但也可能答非所問。歐洲企業則偏重商業應用，即便需要加把勁，他們仍深信可以在這場快速發展的競賽中跟上腳步。

法新社報導，法國新創公司LightOn的杜德（Laurent Daudet）說：「ChatGPT的推出改變了一切。這對歐洲企業敲響了警鐘，但這場生成式人工智慧（generative AI）的戰役尚未結束。」

近數十年來，AI愈來愈常體現在日常生活中，但直到美國新創公司OpenAI去年11月推出聊天機器人ChatGPT，公眾與投資人才對AI大為改觀。

以ChatGPT為例，這樣的生成式AI只要對它提出簡單要求，就能從茫茫的資料大海之中產出原創內容，諸如影像、詩詞、千字文，且短短幾秒就能給出回應。

儘管聊天機器人仍傾向給出不正確的答案，也可能把對話帶到奇怪方向，各大企業仍競相將聊天機器人整合到實際應用上。

美國科技巨擘微軟（Microsoft）已開始投資OpenAI，並開始將ChatGPT功能整合到旗下Teams平台。外界預料，微軟將會把ChatGPT應用在Office套裝軟體與Bing搜尋引擎上。

在歐洲，有數十家新創公司正根據現有的AI模型來研發自己的生成式AI聊天機器人。也有極少數的公司從零出發。

所有歐洲公司都利用開源程式碼來打造提供給機器人的知識語料庫，與美國科技巨擘所做的如出一轍。

歐企當中位居領先地位的包括德國公司Aleph Alpha，這間公司目前正在研發多媒體聊天機器人。

法國則有科學語言模型Bloom。在美國與法國新創公司Hugging Face協調下，數百位研究人員通力合作打造的這個語言模型，獲得了法國國家科學研究中心（CNRS）的支援，Hugging Face最近還與亞馬遜（Amazon）建立起夥伴關係。

還有其他歐洲企業在研發特定用途的機器人，例如德國公司Stable Diffusion去年推出文本轉圖像的模型，而瑞典公司Sana Labs研發的AI則可以管理資訊。

這些歐企全都從投資人手中募得數千萬資金，但遠遠不及美國科技巨擘挹注的數以十億計經費。儘管如此，歐企仍相信它們的技術具有競爭力，能在這個新興市場分得一杯羹。

Aleph Alpha創辦人兼執行長安德魯利斯（Jonas Andrulis）說，OpenAI最新的GPT-3模型吸引全球關注，但Aleph Alpha最新的機器人將更強大。

他向法新社表示：「我們今年將推出有3000億個參數的模型。」相較之下，GPT-3僅具備1750億個參數。他說，Aleph Alpha提供的模型，是當今市面上唯一可同時把文字與影像當作輸入提示的模型，開啟了不同應用層面的可能性。

Aleph Alpha把目標鎖定在各大企業內部的高價值工作上。安德魯利斯承認，他們正加緊腳步以與微軟一爭高下。他說：「對這些客戶而言，他們的選擇不是微軟就是我們。」

許多歐洲AI模型能支援多國語言文字。Bloom能辨識包括英文、中文、西班牙文與法文等7種。Aleph Alpha模型能支援5種。

多國語言文字是一種優勢，因為歐洲人偏好選用以自己母語運作的工具。然而，語言文字辨識力的高低，取決於提供給機器人資料的多寡，就這點而言英文占了上風。

目前，所有AI模型都是根據開源程式碼建立起來的，而這已成了一大隱憂，因為隨著競爭白熱化，各大企業分享的意願可能愈來愈低，恐阻礙未來的創新發展。

研究人員兼企業家杜克魯（Pablo Ducru）過去在法國接受教育，但如今為了替他的AI計畫籌措資金而移居美國。他說，歐洲企業不需要大型團隊，但認為有3個要素十分重要。

他說：「第一是運算能力，這需要斥資打造。第二是有取得培訓所需資料的管道。最後是人才，而這衍生出薪資的問題。」

另一個會產生差異的要素是使用者回饋。ChatGPT現在正與超過1億名網路使用者互動，因此在這點上可以遙遙領先。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120302