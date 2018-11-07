二二八公園木椅遭拆 市府：座椅整修改善

（中央社記者陳妍君台北7日電）台北市二二八公園露天舞台前木椅遭市府拆除，讓不少民眾惋惜不已。市府公園處今天表示，由於座椅鑄鐵已銹蝕，水泥基座多處龜裂，不少民眾遭絆倒受傷，才會進行整修改善工程。

二二八和平紀念公園原名台北新公園。文史工作者張哲生在臉書貼文表示，台北新公園露天舞台前的長椅被無預警地拆光了，將換成新的椅子；臉書專頁「台北市三橋町紅葉園陳茂通宅」也貼文說，市府「把台北公園的日本時代木椅全拆了」，引發不少懷舊民眾惋惜。

對此，台北市政府公園路燈工程管理處青年公園管理所主任王淑雅告訴中央社記者，翻閱發包資料發現，二二八公園露天舞台前木椅約設置於民國70年；由於鑄鐵已銹蝕，地皮不平整，陸續有多位民眾跌倒受傷，公園處已進行多次整修，也耗費不少公帑。

她表示，為解決這個問題，公園處去年展開評估，希望透過打造無障礙空間和「海綿城市」的雨撲滿等整體規劃，讓民眾享有較舒適的座椅空間。

王淑雅說，為配合周遭環境，根據目前規劃，新座椅會保留木製材質，只是鑄鐵椅腳改成水泥椅腳；地皮採抿石子材質，並以顏色區隔通道和座位區，設計跟原貌差異不大，加上無障礙空間和雨撲滿等設計，總預算約新台幣700多萬元。

對於民眾認為這種保有集體記憶的地點，拆除前應讓大眾知道，王淑雅表示，公園如果進行全面的改造工程，公園處通常都會舉辦說明會，但大型公園幾乎每年都會進行局部整修，民眾若想事先得知這些訊息，公園處會檢討研議未來如何將相關資訊提供給民眾。（編輯：李錫璋）1071107