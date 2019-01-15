總統與立委選舉 中區公聽會多數贊成合併舉行

中央選舉委員會15日在台中市選舉委員會舉行「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」，由中選會代理主委陳朝建（後左）主持。中央社記者郝雪卿攝 108年1月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）對於明年總統與立委選舉是否要合併舉行，多位與會代表今天在中選會舉辦的中區公聽會中都贊成合併舉行，以節省行政資源，另有多位代表建議修憲延長立委任期與總統一樣。

中央選舉委員會下午在台中市選舉委員會舉行「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」，由中選會代理主委陳朝建主持，邀請新竹市、新竹縣、彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣等地區代表與會提出建言。

新竹市選監小組召集人黃錦能表示，他贊成總統與立委選舉合併舉行，基於前兩次公聽會正反理由各有所據，為了節省行政資源，大都贊成合併舉行；另外，鑑於總統選完後距離就任還有長達約4個月的空窗期，造成社會疑慮，他建議修憲，讓第9屆立委任期延長到與總統任期一樣到5月20日。

台中市選委會委員蕭清杰也說，贊成總統與立委合併投票，因為有總統選舉，可以提升立委選舉投票率，如果分開舉辦，可能會降低立委選舉投票率，使得立委當選基礎低，而且合併選舉可以節省選舉成本。

前中正大學政治研究所所長謝敏捷指出，他也贊成合併舉行，但對於公投選舉，他建議可以採取電腦投票及電腦開票。

台中市議會民進黨團總召李天生表示，基於可能出現憲政危機，他也希望第9屆立委任期跟總統一樣期限，就可以將總統與立委選舉延後到3月舉行；另外，如果公投綁大選舉行，建議投票時應該分流。

台中市選委會監察小組召集人王洲明反對總統與立委選舉合併舉行，他指出，近年來選舉願意擔任投開票所工作人員意願低，如果總統與立委選舉分開舉辦，即使公投綁大選，工作人員遴派困難度將會降低；至於合併舉行可以節省選務經費及行政成本也其實有限。

對於與會人員的意見，陳朝建最後總結指出，將會把大家的發言帶回給選委會委員參考，是否合併舉行，中選會都是透過民調方式，包括北、中、南舉辦公聽會，還有各政黨提出的建議方案，預計2、3月討論後拍板定案。（編輯：陳俊碩）1080115