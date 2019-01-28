太太都叫李佳芬 謝龍介期待韓國瑜站台

（中央社記者楊思瑞台南28日電）高雄市長韓國瑜允諾到台南市幫投入立委補選的國民黨議員謝龍介站台，謝龍介今天說，2月一定會來。也希望韓國瑜的太太李佳芬可以到台南陪他的太太李佳芬一起逛菜市場。

國民黨台南市黨部今天選在南科園區、同時也是這次立委補選的選區宣布發言人團隊，由市黨部主委謝龍介向外界介紹；3名發言人分別是34歲的黃淑貞、27歲的歐宇婷與31歲的王爾豪。謝龍介說：「這是外才好、內才優、在地化、接地氣的年輕化組合。」

面對媒體問及立委補選的選情，謝龍介表示，現在選區很多農漁民看到他的第一個問題就是「韓國瑜什麼時候來」。但韓國瑜上任以後行程滿滿，連過年要休息的時間都排不太出來。上次接到韓國瑜的電話是在半夜12時45分，他還叮嚀韓國瑜要注意身體健康，不要太勞累。

謝龍介表示，雖然很希望韓國瑜來，但還是要尊重對方訂下的時間，敲定以後就立即改變行程配合，基本上2月一定會來。因兩人的太太都叫「李佳芬」，希望兩個李佳芬一起來台南逛菜市場。

他說，現在到他服務處登記索取韓國瑜春聯、紅包袋的人數，已經跟索取馬英九的數量差不多。台南的這個選區雖然是艱困選區，但現在「韓流」還是很強，如果吹到台南來，相信還是會帶來一些現況的改變，對自己的選情很有信心。（編輯：吳佳穎）1080128