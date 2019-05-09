推廣桃園旅遊資源 百萬粉絲網紅站台力挺

推廣桃園觀光體驗，桃園市政府邀請來自亞洲5個地區，累積擁有百萬粉絲的7位網紅相挺，桃園市長鄭文燦（左4）受訪表示，桃園擁有優質旅遊環境，景點間距離近，交通往返負擔小，可提供遊客不同的旅遊體驗。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年5月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）推廣桃園觀光體驗，桃園市政府今年邀請來自亞洲5個地區，累積擁有百萬粉絲的7位網紅相挺，並在網路平台分享親身體驗。

桃園市長鄭文燦受訪表示，桃園擁有優質旅遊環境，更是許多觀光客造訪台灣第一站，除了景點間距離近，旅客交通往返負擔小，桃園還擁有8個休閒農業區，除了小烏來、羅浮溫泉等自然景點，也有水圳、步道等人文特色，還擁有全台最多的觀光及食品工廠，可提供遊客不同的旅遊體驗。

鄭文燦指出，市府今年也主動出擊，21日至23日將帶領17家桃園在地旅遊業者，前往日本東京舉行推介會、晴空塔快閃及交流晚宴等活動，除推廣桃園的優質觀光特色，也與日本旅遊業者合作，祭出優惠措施，吸引日本旅客來台體驗桃園的美好。

觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園市今年邀請來自亞洲地區，累積擁有百萬粉絲的7位網紅相挺，台灣的「冒牌生」、日本「Mana&Zuzu」、韓國「太咪與阿載」、港澳「Sapanso」、中國大陸「金門大玩咖」等，親自體驗「桃園自在遊」小旅行，同時結合旅遊電商網站管道，一起推廣桃園自在遊的旅程商品。

來自港澳的Sapanso表示，之前3年在台灣銘傳大學唸書，就常常到桃園各地遊玩，這次自己就推薦「農村秘境行」，桃園有很多農村特色景點，適合女生拍照、打卡，也會在自己的網路平台上大力推薦，邀請香港、澳門的朋友可以到台灣桃園旅行。（編輯：張銘坤）1080509

桃園市政府21日至23日除了將帶領17家桃園在地旅遊業者，前往日本東京舉行推介會、晴空塔快閃及交流晚宴等活動，更邀請來自日本擁有11萬粉絲的「Mana&Zuzu」到桃園體驗「復興大自然旅程」。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年5月9日