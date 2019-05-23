體驗天然護膚品 新北國際文教中心動手做

新北市教育局9大國際文教中心5月陸續展出5大洲、12國文化特色，其中，新北市積穗國小國際文教中心以緬甸與印尼的宗教為主題，安排學生體驗操作緬甸懸絲偶。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府教育局今天表示，「多元文化及國際理解」是12年國教課綱核心素養，新北9大國際文教中心可體驗緬甸「特納卡」天然護膚品等12國文化，認識不同國家面對新舊文化衝擊。

市府教育局今天透過新聞稿表示，9大國際文教中心陸續展出五大洲12國文化特色，提供各校戶外教育新選擇，讓中小學生更深刻瞭解多元文化。

瑞芳國小國際文教中心介紹邦交國史瓦帝尼的文化特色。從文化慶典、精湛手工藝、傳統部落建築特色，及廣闊的非洲原野，感受非洲風情。

新店大豐國小國際文教中心主題為「澳洲的奇幻寶盒」，讓學生感受澳洲人的活力與自然生活，並透過環保愛地球提水活動，讓學生體驗澳洲珍惜水資源的精神。

中和積穗國小國際文教中心以緬甸與印尼的宗教之旅為主題，揭開宗教的神秘面紗，與國家迎接新舊文化的衝擊。體驗課程包含操作緬甸懸絲偶及玩籐球，並學習印尼皮影偶戲的製作與表演。

另外，感受緬甸特納卡（Thanakha）的天然護膚品塗在臉上的新鮮感。在緬甸，人們臉上會塗著黃色粉狀物，有時還會畫成圖案。這是緬甸常見的「黃香楝樹皮」，將樹皮磨成粉末以水混合擦在臉上，據說有防曬護膚的效果。

汐止金龍國小則介紹越南情懷，淡水國小介紹泰國與菲律賓文化，樹林國小介紹秘魯與巴西文化；蘆洲忠義國小介紹義大利文化，板橋文德國小介紹美國傳統與現代文化，新莊裕民國小介紹日本東瀛魅力。

教育局表示，今年特別規劃小巴士巡迴偏鄉活動，讓9大國際文教中心資源及師長、志工群，前往山區、海濱27所偏鄉學校，舉行動靜態活動主題展，增進學童認識國際多元文化。（編輯：張銘坤）1080523