黃敏惠赴日拚觀光 謝長廷：對台灣更有信心

嘉義市長黃敏惠（左）17日在日本東京行銷嘉義觀光，並致贈刻有駐日代表謝長廷（右）肖像的檜木雷射雕刻給謝長廷。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月18日

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）嘉義市長黃敏惠赴日拚觀光，向日本旅遊業者推介嘉義市「城隍夜巡」祭典觀光，獲駐日代表謝長廷肯定並表示，黃敏惠率領團隊為自己的城市推銷，令人對台灣更有信心。

嘉義市政府今天發布新聞指出，黃敏惠昨天在東京巨蛋酒店舉行「城隍夜巡」祭典觀光推介會，向日本旅行社業者推介嘉義市每年農曆八月初一舉辦的「城隍夜巡」活動，讓落單、貪玩孤魂野鬼回到陰間的觀光祭典。

市府表示，駐日代表謝長廷、僑務委員黃俊銘等人昨天都出席晚宴，市長黃敏惠也贈送檜木雕刻給他們。謝長廷致詞時表示，看到黃敏惠與市府團隊努力為自己的城市推銷，令人對台灣更有信心。

謝長廷指出，去年日本赴台灣的觀光客有190多萬人次，但大部分都到台北、少部分到高雄，前往嘉義的不多。事實上，嘉義很有特色，有很好的風景和美食，在台灣時他也常常去嘉義，因此非常有親切感。

黃俊銘表示，自己是嘉義出生，因為KANO、日本311大地震，台灣鄉親積極伸出援手，日本人對嘉義的印象非常好，這是嘉義人的驕傲。

黃敏惠感謝各界的支持，讓嘉義市的「祭典觀光旅遊」能被更多日本友人、旅客看見；嘉義市是獨一無二的人文城市，歡迎到嘉義感受獨有的文化魅力。（編輯：陳俊碩）1080618