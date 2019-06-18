黃敏惠赴日拚觀光 謝長廷：對台灣更有信心
最新更新：2019/06/18 15:31
嘉義市長黃敏惠（左）17日在日本東京行銷嘉義觀光，並致贈刻有駐日代表謝長廷（右）肖像的檜木雷射雕刻給謝長廷。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月18日
（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）嘉義市長黃敏惠赴日拚觀光，向日本旅遊業者推介嘉義市「城隍夜巡」祭典觀光，獲駐日代表謝長廷肯定並表示，黃敏惠率領團隊為自己的城市推銷，令人對台灣更有信心。
嘉義市政府今天發布新聞指出，黃敏惠昨天在東京巨蛋酒店舉行「城隍夜巡」祭典觀光推介會，向日本旅行社業者推介嘉義市每年農曆八月初一舉辦的「城隍夜巡」活動，讓落單、貪玩孤魂野鬼回到陰間的觀光祭典。
市府表示，駐日代表謝長廷、僑務委員黃俊銘等人昨天都出席晚宴，市長黃敏惠也贈送檜木雕刻給他們。謝長廷致詞時表示，看到黃敏惠與市府團隊努力為自己的城市推銷，令人對台灣更有信心。
謝長廷指出，去年日本赴台灣的觀光客有190多萬人次，但大部分都到台北、少部分到高雄，前往嘉義的不多。事實上，嘉義很有特色，有很好的風景和美食，在台灣時他也常常去嘉義，因此非常有親切感。
黃俊銘表示，自己是嘉義出生，因為KANO、日本311大地震，台灣鄉親積極伸出援手，日本人對嘉義的印象非常好，這是嘉義人的驕傲。
黃敏惠感謝各界的支持，讓嘉義市的「祭典觀光旅遊」能被更多日本友人、旅客看見；嘉義市是獨一無二的人文城市，歡迎到嘉義感受獨有的文化魅力。（編輯：陳俊碩）1080618
嘉義市長黃敏惠（左）17日率團在日行銷觀光，晚宴時特別致贈刻有嘉義城隍廟圖像的檜木雷射雕刻給僑務委員黃俊銘（右）。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年6月18日