甲后線自行車道啟用 徜徉農村風光

（中央社記者趙麗妍台中15日電）「甲后線自行車道」建置35.2公里，包括六分路支線及忘憂谷支線，串聯后里、大甲途經外埔，形成完整的區域路網，民眾可騎自行車，徜徉農村風光。

「甲后線自行車道」今天舉行啟用典禮，立委洪慈庸協助爭取教育部體育署補助60%，洪慈庸表示，希望藉自行車道路網連結完成，提升大台中在地觀光，並提供在地鄉親與遊客優質的運動休憩空間。

「甲后線自行車道」建置35.2公里，甲后線主線全長約16.97公里，沿甲后路設置，西側銜接「環島1號線」、東側銜接「東豐自行車道綠廊」、泰安新站，聯通山城與海線自行車道路網。

六分路支線全長約5.63公里，行經外埔區，銜接月眉西路自行車道，終點銜接甲后路主線，形成迴圈型路網。忘憂谷支線全長約12.6公里，包括2公里長的堤頂自行車道，沿途可與鐵道共乘，欣賞溪底路水圳風光、忘憂谷美景等。

今天舉行啟用典禮，台中市副市長楊瓊瓔、洪慈庸、市議員吳敏濟、施志昌等共襄盛舉，一同騎上自行車，體驗自行車道沿途明媚風光。

洪慈庸表示，台中持續朝友善自行車空間發展，「甲后線自行車道」兼具在地特色景點連結，希望鼓勵綠色運輸，讓鄉親、旅客享受通行、運動的樂趣，未來帶動在地產業與整體觀光發展。

楊瓊瓔指出，台中市政府會持續建置自行車道，提供民眾良好的休閒空間，歡迎民眾到甲后線自行車道，欣賞沿途美麗風光。（編輯：黃世雅）1080715