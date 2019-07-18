全國義民祭在新竹縣 推廣客家文化

「義魄千秋2019全國義民祭在新竹縣」系列活動21日起舉行，除強化義民祭典科儀全程紀錄外，為推廣客家文化，還辦理義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等。圖為民國107年義民祭盛況。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真 108年7月18日

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣客家義民祭將在21日舉辦，縣長楊文科今天受訪表示，今年除強化義民祭典科儀全程紀錄外，著重於祭典區內教育扎根及客家文化推廣，辦理義民故事校園巡演、文化講座等系列活動。

楊文科表示，今年義民祭活動將在7月21日於新埔義民廟舉辦，安排有恭迎義民爺祭典，與遶境祈福等傳統儀式。而在8月20日將有義民祭慶祝大典，全程祭典將用影像紀錄，當日晚間安排有客家戲劇演出，並發送義民爺紀念平安符。

楊文科指出，褒忠亭義民節祭典（義民祭）為國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值。今年義民祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區涵蓋芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等鄉鎮。

他指出，今年的義民祭除強化義民祭典科儀全程紀錄外，為推廣客家文化，辦理義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等系列活動，與在地做連結。

新竹縣文化局長李猶龍表示，為深化祭典區孩童對義民信仰的認識，也吸引年輕世代了解客家文化意涵，透過劇團以義民故事為編劇主軸，打造兒童喜劇，深入校園巡迴演出，很受學生喜愛。（編輯：林沂鋒）1080718