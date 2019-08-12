溪流驚見背甲塗佛字斑龜 放生應選原生物種

台東生態工作者崔曉峰日前夜間生態調查時，驚見溪底一個紅色「佛」字朝向自己前進，用探照燈一照，發現一隻被塗紅漆「佛」字的台灣斑龜，看起來是宗教放生所為，他拍照後將佛字斑龜放回溪流，並建議民眾若要放生，宜選原生物種放生。（崔曉峰提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月12日

（中央社記者李先鳳台東縣12日電）台東生態工作者崔曉峰日前夜間生態調查時，驚見溪底一個紅色「佛」字朝向自己前進，以為是神蹟，將佛字撈起發現是背甲被紅漆塗字的台灣斑龜。

崔曉峰表示，當時他經過溪流深潭處，用探照燈一照，嚇一跳地發現一隻被塗紅漆「佛」字的台灣斑龜，看起來是宗教放生所為，他拍照後將佛字斑龜放回溪流，並建議民眾若要放生，宜選原生物種放生。

近年台東溪流經常可見外來種生物，崔曉峰認為大多是民眾放生的，放生的來源包括釣客引進、公部門放流，還有宗教放生，但最後可能造成被放生動物的傷亡，或是因為強勢外來種而造成原生物種大量傷亡。

崔曉峰說，一些所謂宗教放生若生態知識沒做足反而戕害生物，曾聽聞淡水龜被放到海水裡導致龜慘死的案例；常見許多人將烏龜放生，卻在龜殼刻字來彰顯功德，但這些都是虐待動物的行為。

他呼籲有心要做功德的民眾，可以和生態單位合作一起恢復原棲地，並適當放生溪流中的原生物種，才是對環境和生態最好的做法。（編輯：翁翠萍）1080812