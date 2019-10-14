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客家藝文競賽中區賽 口說歌唱戲劇展風情

最新更新：2019/10/14 15:02

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）全國中小學客家藝文競賽中區初賽19日在暨南大學登場，將有2400多名學生以口說藝術、歌唱表演、戲劇展現客語與生活激盪出的文化藝術之美，獲勝隊伍將代表參加全國總決賽。

客家委員會「全國中小學客家藝文競賽」中區初賽19日將在國立暨南國際大學舉行，南投縣政府教育處今天特別選在國道南投服務區對外宣傳，除邀推動客語生活的國姓鄉北港國小、埔里鎮南光國小帶來客家舞蹈及客家歌曲，還有快閃打卡活動讓民眾換客家風情毛巾。

教育處長陸正威致詞說，競賽分為口說藝術、客語歌唱表演、客家戲劇，各類又區分幼兒園組、國小低年級組、中年級組、高年級組、國中組，參賽選手穿著精心製作的客家服裝，在舞台上展現客語能力並顯示客家文化精神與藝文風采。

根據教育處統計，中區初賽共有南投縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣共計2400多名學生參賽，獲勝隊伍將代表中區參加全國總決賽，陸正威表示，也期許藉競賽機會讓各校互相觀摩，扎根客家藝文發展，歡迎民眾19日到暨南大學欣賞。

教育處表示，客家基本法修正後，客語正式列為國家語言之一，客家文化教育也是多元文化教育一環，南投縣內客語人口約有7萬7000人，希望大家共同重視客家文化傳承，營造友善客語環境，讓客家文化持續在中小學扎根茁壯。（編輯：黃世雅）1081014

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