更多編輯台推薦新聞：
新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲
國際

新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲

特派分析／面對國會彈劾 川普盼藉美中貿易協議扳回一城
國際

特派分析／面對國會彈劾 川普盼藉美中貿易協議扳回一城

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
立委選舉分析／花蓮藍綠營選戰風格大不同 非典型挑戰傳統
首頁 / 地方

屏東養殖業被跳票近8億 農委會將南下協助

最新更新：2019/12/14 12:06
屏東縣沿海地區的養殖業長期依靠販運商，以開票方式到池邊收購魚貨外銷中國大陸，今年共有長期合作的4名販運商跳票，金額共達新台幣8億元，農委會將南下與養殖戶開會，協助養殖戶解決問題。（陳清烈提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月14日
屏東縣沿海地區的養殖業長期依靠販運商，以開票方式到池邊收購魚貨外銷中國大陸，今年共有長期合作的4名販運商跳票，金額共達新台幣8億元，農委會將南下與養殖戶開會，協助養殖戶解決問題。（陳清烈提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣沿海地區的養殖業長期依靠販運商，以開票方式到池邊收購魚貨外銷中國，今年共有長期合作的4名販運商跳票，金額共達新台幣8億元，農委會將南下協助養殖業者度難關。

屏東林邊、佳冬及枋寮鄉是養殖漁業重鎮，約有1000多名養殖戶，今年一共發生4起跳票事件，最近，又有與養殖業者長期合作的販運商跳票，金額約2億元，養殖業者粗估今年4起跳票事件，受害養殖業者達500多人，被跳票金額共達8億元左右。

屏東養殖漁業發展協會常務監事陳清烈日前組成自救會，陳清烈表示，屏東縣受害養殖業者約近500戶，佔所有養殖戶的1/3，目前跳票的販運商一共有4名，至少合作10多年甚至30年以上，1名合作30年的呂姓販運商交給兒子處理後，兒子因疑似扛不住跳票壓力，不久前自殺身亡。

陳清烈說，會發生這樣的事，主要是這些販運商長期收購台灣的魚貨銷往中國大陸，有些疑似被對岸的承銷商惡意倒閉，一方面因今年是選舉年，兩岸嚴查地下匯兌，導致資金進不來，今年分別遭4個販運商跳票。

陳清烈表示，自己被倒了170多萬元，連飼料成本都沒了，還有人被倒500多萬元，目前自救會已對余姓販運商提告，也準備向其他3名販運商提告，希望司法機關能夠介入。

陳清烈表示，9日已向總統蔡英文及農委會主委陳吉仲寄陳情書，希望政府能協助受害養殖業者低利貸款渡過難關，同時，能夠協助未來養殖戶賣的魚貨款由第3方銀行支付給養殖戶，販運商向銀行抵押擔保品。

陳清烈說，17日農委會將派官員南下，與養殖戶開會，協助養殖戶解決問題。

屏東縣政府說，已建議農委會可參考相關機制，讓養殖魚貨的銷售能透過類似農、漁產拍賣平台，對產銷都有保障。（編輯：黃世雅）1081214

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報