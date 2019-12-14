屏東養殖業被跳票近8億 農委會將南下協助

屏東縣沿海地區的養殖業長期依靠販運商，以開票方式到池邊收購魚貨外銷中國大陸，今年共有長期合作的4名販運商跳票，金額共達新台幣8億元，農委會將南下與養殖戶開會，協助養殖戶解決問題。（陳清烈提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣沿海地區的養殖業長期依靠販運商，以開票方式到池邊收購魚貨外銷中國，今年共有長期合作的4名販運商跳票，金額共達新台幣8億元，農委會將南下協助養殖業者度難關。

屏東林邊、佳冬及枋寮鄉是養殖漁業重鎮，約有1000多名養殖戶，今年一共發生4起跳票事件，最近，又有與養殖業者長期合作的販運商跳票，金額約2億元，養殖業者粗估今年4起跳票事件，受害養殖業者達500多人，被跳票金額共達8億元左右。

屏東養殖漁業發展協會常務監事陳清烈日前組成自救會，陳清烈表示，屏東縣受害養殖業者約近500戶，佔所有養殖戶的1/3，目前跳票的販運商一共有4名，至少合作10多年甚至30年以上，1名合作30年的呂姓販運商交給兒子處理後，兒子因疑似扛不住跳票壓力，不久前自殺身亡。

陳清烈說，會發生這樣的事，主要是這些販運商長期收購台灣的魚貨銷往中國大陸，有些疑似被對岸的承銷商惡意倒閉，一方面因今年是選舉年，兩岸嚴查地下匯兌，導致資金進不來，今年分別遭4個販運商跳票。

陳清烈表示，自己被倒了170多萬元，連飼料成本都沒了，還有人被倒500多萬元，目前自救會已對余姓販運商提告，也準備向其他3名販運商提告，希望司法機關能夠介入。

陳清烈表示，9日已向總統蔡英文及農委會主委陳吉仲寄陳情書，希望政府能協助受害養殖業者低利貸款渡過難關，同時，能夠協助未來養殖戶賣的魚貨款由第3方銀行支付給養殖戶，販運商向銀行抵押擔保品。

陳清烈說，17日農委會將派官員南下，與養殖戶開會，協助養殖戶解決問題。

屏東縣政府說，已建議農委會可參考相關機制，讓養殖魚貨的銷售能透過類似農、漁產拍賣平台，對產銷都有保障。（編輯：黃世雅）1081214