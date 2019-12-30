亞洲第3座 合歡山國際暗空公園認證每年需複檢

國際暗天協會經一年努力，8月公布通過認證，合歡山鳶峰到小風口區域成為國際暗空公園，是繼日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座暗空公園。圖為合歡山雪季景色與夜空。（南投縣政府提供）

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府等單位合力推動合歡山國際暗空公園獲銀級認證，但仍需每年提報告書接受複檢，審查是否達承諾事項、光害是否變嚴重等內容，若未通過恐遭降級或取消認證。

合歡山生態資源豐富，高海拔及低大氣擾動，促成良好觀星條件，經台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位發起，南投縣政府、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處共同合作，去年7月向國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）爭取認證合歡山國際暗空公園。

國際暗天協會經一年努力，8月公布通過認證，合歡山鳶峰到小風口區域成為國際暗空公園，是繼日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座暗空公園，銀級認證獎座今天送抵南投縣長林明溱手中，他開心承諾說，一定用心營造最適合觀星愛好者的國際級無光害景點。

林明溱表示，合歡山暗空公園環境營造計畫經交通部觀光局核准，第一、二期工程經費共新台幣2800萬元，打造觀星、天文平台、步道、停車場、無障礙廁所、暗空地標，並改善燈具減少光害，目前提報第三期計畫經費3000萬元，將整修鳶峰旅遊服務中心、昆陽雪季服務中心、停車場及周邊環境，增設星空元素及意象。

縣府觀光處長王源鍾表示，在縣府及協會號召下，清境地區已有28家民宿著手盤點戶外燈具及降低光害改善評估，透過擬定關燈觀星公約，未來每天晚上9時後同步關閉非必要戶外燈源，共同守護台灣最美麗星空。

除了獲國際暗天協會認證，縣府與民間團體也推動合歡山國際暗空公園減少光害、守護星空的理念及作為，也獲中強光電文化藝術基金會肯定，獲頒今年「台灣光環境獎」評審團特別獎。（編輯：洪學廣）1081230