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武漢肺炎社區防疫 北市將優先動員千名防災士

最新更新：2020/02/18 16:41

（中央社記者梁珮綺台北18日電）隨武漢肺炎疫情擴大，台北市副市長黃珊珊今天說，台北市有1000多名「防災士」，如里幹事、里長、社區居民都有接受過相關訓練、甚至考取證照，將優先動員防災士進行社區防疫。

黃珊珊下午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

台北市長柯文哲曾說過台灣一定會發生社區感染，對此，黃珊珊表示，當發生零星個案時立刻遏止、不讓感染擴大，是最高指導原則，而台北市平常就有培養「防災士」，即對防災有過相關訓練，甚至領有證照的民眾。

黃珊珊說，台北市有1000多名防災士，將優先動員這些防災士進到社區推動防疫。

她也表示，防疫計程車如何執行，明天將提出具體方案，強調要讓民間成為防疫第一線的夥伴，否則，一旦居家檢疫的人愈來愈多，公部門力量因要盯著這些人是否擅自外出而用盡，將沒有其他力氣進行社區防疫。

黃珊珊昨天拋出防疫計程車想法，接送有就醫需求的居家檢疫者到醫院，盼本週就能上線。

另外，對於新北市長侯友宜所提「居家檢疫關懷中心」，黃珊珊認為，台北市的人口比新北市少，除投入防災士、規劃防疫計程車之外，也會採用科技方式協助防疫，例如居家檢疫者手機開啟定位，或配戴科技手環等。

她強調，沒有將居家檢疫者當犯人看待，而是希望所有人互相體諒。（編輯：李亨山）1090218

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