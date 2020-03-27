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銀髮課程防疫暫停 新北線上學習運動不中斷

最新更新：2020/03/27 18:08

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市銀髮俱樂部與關懷照顧據點，因防疫暫停運作。市府今天表示，與有線電視業者拍攝防疫運動影片，並播放教育學習影片，盼望長輩運動強身增加免疫力，孩子自我學習不中斷。

新北市府副秘書長劉和然今天表示，避免武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，許多學習課程停辦，可趁機整理學習環境、課桌椅、教學器材。

社會局長張錦麗表示，松年大學有許多促進健康與養生的課程，為讓長輩仍保持規律運動，增強免疫力，與新聞局和13家有線電視業者，籌拍「防疫動健康」教學影片，增進自癒力、肌耐力等運動。

市長侯友宜今天一起拍片，他接受聯訪表示，防疫期間銀髮俱樂部、關懷照顧據點，很多都停掉無法共餐；每天待在家裡心情鬱悶，又不能趴趴走，特別透過影片讓大家多活動，讓身體規律運動維持健康。

侯友宜說，萬一學校停課，也拍了數學教學動畫影片，讓學生利用有線電視線自我學習不中斷。

市府說，4月開始，每日上午8時及下午3時於有線電視公用頻道CH3，播放防疫動健康影片，9時播放教育學習影片，下午2時及晚上7時重播，讓長者和學生多個學習與運動管道。（編輯：張銘坤）1090327

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