藝術家製作雕塑 向醫界抗疫人員致敬

（中央社記者蘇木春台中29日電）台灣普羅藝術交流協會即日起至4月12日，在台中市港區藝術中心舉辦「2020會員聯展」。藝術家李明憲創作兩座雕塑，向醫師護理師致敬，為抗疫人員加油打氣，期許度過難關。

台灣普羅藝術交流協會成立於2008年，在台灣各地的藝術、文化中心舉辦多次多元性大型會員聯展，這次聯展邀請多名資深藝術家參展，包括趙宗冠、許合和、李明憲、方鎮洋、羅榮源、陳金典及劉哲志等人參展。

雕塑家李明憲因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，特別製做「對付武漢病毒的勇者－陳時中」及「向醫療護理師致敬」兩座雕塑，為這次對抗疫情的工作人員加油打氣，並期許台灣及全世界的疫情都能安然度過。

協會理事長劉哲志表示，今年的展覽承襲以往特色，將老、中、青三代等不同年齡層的會員作品匯聚一堂，運用多元素材，創作風格各異的作品。例如使用油彩、水墨、水彩、雕塑及綜合媒材等媒介，各自將「美」的技法理解，試圖在平面或立體空間上呈現。

台中市港區藝術中心並推出單一出入口管制、量測體溫、進館人員與工作人員全程配戴口罩及定時消毒等防疫措施，讓民眾安心觀賞展覽。（編輯：方沛清）1090329