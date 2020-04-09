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澎湖海藻復育有成 放流遠海梭子蟹苗豐富生態

最新更新：2020/04/09 19:21
為復育澎湖沿岸漁業資源，澎湖縣農漁局9日下午配合潮汐，在湖西紅羅海域放流逾5萬尾遠海梭子蟹苗。農漁局表示，遠海梭子蟹俗稱沙蟹，營養豐富且經濟價值高。（澎湖縣農漁局提供）中央社　109年4月9日
為復育澎湖沿岸漁業資源，澎湖縣農漁局9日下午配合潮汐，在湖西紅羅海域放流逾5萬尾遠海梭子蟹苗。農漁局表示，遠海梭子蟹俗稱沙蟹，營養豐富且經濟價值高。（澎湖縣農漁局提供）中央社　109年4月9日

（中央社澎湖縣9日電）水產試驗所澎湖海洋生物研究中心繼去年在澎湖海域布放藻繩形成人工藻場復育有成後，今天攜手澎湖縣政府農漁局在湖西鄉紅羅海域放流5萬尾遠海梭子蟹苗，以增裕海洋漁業資源。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，水試所為減少離岸風場開發對沿岸漁業的衝擊，去年首在澎湖海域布放中國半葉馬尾藻苗的藻繩形成人工藻場復育有成，吸引橈足類及端足類等餌料生物棲息其間，成為海洋生物幼生覓食的良好棲所，以及沙蟹苗等經濟物種的放流場域。

水試所澎湖海洋生物研究中心與澎湖縣政府農漁局等單位合作，今天下午配合潮汐，由謝恆毅、澎湖縣農漁局副局長林文藻、紅羅村長林忠雄等代表在湖西鄉紅羅海域棲息地放流由澎湖縣水產種苗繁殖場所培育5萬尾的遠海梭子蟹苗，增裕鄰近海域漁業資源。

澎湖縣政府農漁局指出，今天放流的遠海梭子蟹，俗稱沙蟹、花市仔，是澎湖沿近海域重要的經濟蟹種之一，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每公斤高達新台幣400元，是饕客的最愛海鮮之一。（編輯：戴光育）1090409

水試所澎湖海洋生物研究中心與澎湖縣農漁局合作，9日下午在湖西紅羅海域棲息地，放流由澎湖水產種苗繁殖場所培育的5萬隻遠海梭子蟹苗，盼增裕鄰近海域漁業資源。（澎湖縣農漁局提供）中央社 109年4月9日
水試所澎湖海洋生物研究中心與澎湖縣農漁局合作，9日下午在湖西紅羅海域棲息地，放流由澎湖水產種苗繁殖場所培育的5萬隻遠海梭子蟹苗，盼增裕鄰近海域漁業資源。（澎湖縣農漁局提供）中央社 109年4月9日
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