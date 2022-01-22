黃偉哲：歡迎到台南 但不應該隱匿足跡

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（中央社記者張榮祥台南22日電）高雄COVID-19案18212病例隱匿在台南安平喝喜酒足跡，引來撻伐，但台南市長黃偉哲今天還是歡迎大家到台南，他表示，喝喜酒不是問題，染疫也是不得已，隱匿就是不應該。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上指出，隱匿足跡就是不應該，喝喜酒不是問題，染疫也是不得已，但僅告知朋友，卻對高雄市政府衛生局隱瞞曾到台南，他無法接受。

黃偉哲歡迎大家到台南，但若有合格疫苗就快打，快速建立第3劑疫苗防護力，不要挑疫苗。黃偉哲同時宣布台南市民代及各級官員停止參加公祭及相關活動。

高雄案18212病例隱匿16日曾到台南市安平區玄饌海鮮宴會館喝喜酒的足跡，目前市府已匡列571人，分別是11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人、餐廳顧客140人）及380人自我健康監測。昨天首波採檢168人全數陰性，今天上午採檢242人，結果尚未出爐。

另外，高雄案18352病例18日曾到台南市南化區及大內區，目前已居家隔離13人。（編輯：黃世雅）1110122