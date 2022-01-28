更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？
生活

Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略
首頁 / 地方

故宮南院蓋司機休息室 盼更多遊覽車開進來

2022/1/28 17:01（1/28 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
故宮南院處長彭子程28日表示，搭遊覽車國內旅遊，多數景點都會提供遊覽車司機休憩場所，南院為增加遊覽車來南院誘因，近日也在展館西側增設12格大客車停車位及遊覽車司機休息室。中央社記者蔡智明攝 111年1月28日
故宮南院處長彭子程28日表示，搭遊覽車國內旅遊，多數景點都會提供遊覽車司機休憩場所，南院為增加遊覽車來南院誘因，近日也在展館西側增設12格大客車停車位及遊覽車司機休息室。中央社記者蔡智明攝 111年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）國立故宮博物院南部院區，在展館旁增設大客車停車位，縮短參觀團客步行距離，並體貼遊覽車司機蓋休息室，希望接地氣的作為，增加遊覽車來南院誘因，更增加國旅客源。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，搭遊覽車國內旅遊，多數景點都會提供遊覽車司機休憩的場所，為了接地氣，增加遊覽車來南院誘因，近日在展館西側增設12格大客車停車位及遊覽車司機休息室。

彭子程說，休息室內有沙發、座椅及飲水機，司機可以在裡面用餐、小躺一下，過年後會加裝冷氣，供司機舒適的休憩空間。

彭子程指出，將南側大客車停車格移至西側展館旁，也縮短搭遊覽車旅客參觀國寶的步行距離。

另外，原本南側大客車停車格，改為小客車停車場，增加了190個停車位，解決南院假日一位難求的問題。

彭子程表示，1月29日至2月6日春節連假期間故宮南院都不休息，推出3檔新展，「法華經」及其美術特展、人氣國寶展與翰墨空間─故宮書畫賞析，歡迎參觀。（編輯：郭諭儒）1110128

故宮南院為增加遊覽車來南院誘因，近日在展館西側增設大客車停車位及遊覽車司機休息室，室內有沙發、座椅及飲水機，司機可在內用餐、小憩，過年後還會加裝冷氣，提供司機舒適空間。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
故宮南院為增加遊覽車來南院誘因，近日在展館西側增設大客車停車位及遊覽車司機休息室，室內有沙發、座椅及飲水機，司機可在內用餐、小憩，過年後還會加裝冷氣，提供司機舒適空間。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族