故宮南院蓋司機休息室 盼更多遊覽車開進來

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故宮南院處長彭子程28日表示，搭遊覽車國內旅遊，多數景點都會提供遊覽車司機休憩場所，南院為增加遊覽車來南院誘因，近日也在展館西側增設12格大客車停車位及遊覽車司機休息室。中央社記者蔡智明攝 111年1月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）國立故宮博物院南部院區，在展館旁增設大客車停車位，縮短參觀團客步行距離，並體貼遊覽車司機蓋休息室，希望接地氣的作為，增加遊覽車來南院誘因，更增加國旅客源。

故宮南院處長彭子程今天接受中央社記者訪問表示，搭遊覽車國內旅遊，多數景點都會提供遊覽車司機休憩的場所，為了接地氣，增加遊覽車來南院誘因，近日在展館西側增設12格大客車停車位及遊覽車司機休息室。

彭子程說，休息室內有沙發、座椅及飲水機，司機可以在裡面用餐、小躺一下，過年後會加裝冷氣，供司機舒適的休憩空間。

彭子程指出，將南側大客車停車格移至西側展館旁，也縮短搭遊覽車旅客參觀國寶的步行距離。

另外，原本南側大客車停車格，改為小客車停車場，增加了190個停車位，解決南院假日一位難求的問題。

彭子程表示，1月29日至2月6日春節連假期間故宮南院都不休息，推出3檔新展，「法華經」及其美術特展、人氣國寶展與翰墨空間─故宮書畫賞析，歡迎參觀。（編輯：郭諭儒）1110128