新竹縣新增20例 6案曾參加演唱會、宗教遶境等

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣今天新增20例確診，另有6例分別曾參加張惠妹演唱會、唱KTV和宗教遶境等，衛生局呼籲，聚會活動務必全程戴好口罩，落實防疫。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，今天新增的20例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，年齡分布在6到42歲，分別為13名男性、7名女性，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

地區分布為竹北市11例、湖口鄉4例、新豐鄉2例、新埔鎮1例、橫山鄉1例、竹東鎮1例，安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。相關確診足跡共計52處，已陸續消毒中。

縣府指出，5例為軍人，其中，案36645和案37525為新竹縣湖口某營區軍人，返回營區前快篩為陽性，就醫採檢確診，而這營區匡列採檢106人，由北榮新竹分院醫護進駐協助。另外，案36646、案37065、案37855為別的縣市營區軍人。

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疫調發現，今天確診者中，有3人曾參加張惠妹演唱會，另有2人都各自曾經和友人前往密閉式KTV長時間聚會唱歌，皆採檢確診。還有，1人是曾參加宗教遶境活動，經採檢確診。

衛生局指出，日前台中婚宴延伸新竹某醫院群聚案，截至昨天為止，已連續10天無新增案例，度過疫情觀察期，縣府團隊感謝醫院全體醫護的努力，在最短時間阻斷次波傳播鏈，守護全院醫護和病患的健康。（編輯：李錫璋）1110419