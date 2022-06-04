更多編輯台推薦新聞：
迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲
國際

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍入侵第100天 烏克蘭反攻奪回北頓內茨克2成領土
首頁 / 地方

桃園輝瑞兒童疫苗入校接種 預計6/5完成

2022/6/4 14:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市長鄭文燦今天表示，輝瑞兒童疫苗入校接種部分，將以明天為完成基準日；輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日起至今天中午12時，共接種了4985人，顯示大型接種站有其成效。

桃園市今天新增6926例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，輝瑞兒童疫苗接種以雙軌制進行，入校接種部分預計以明天為完成基準日，195所學校、600個幼兒園符合資格兒童都將完成疫苗接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦表示，這幾天是接種的高峰，6月2日、3日接種了3萬2768名兒童，佔桃園市5歲至11歲兒童的20.7%。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日、3日至今天中午12時，共接種了4985人，主因有些家長在上一波學校安排接種時，還在猶豫是否要讓小孩接種，如今已經有部分學校完成入校接種作業，因此家長就帶孩子到接種站或醫療院所進行接種。（編輯：方沛清）1110604

延伸閱讀
老幼PCR三合一通道成效佳 桃園5/17擴大實施桃園5/11起 2採檢站設老幼PCR三合一綠色通道桃園多名議員確診 議會：可透過視訊參與會議
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族