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迎接觀光旺季 連江監理站逐台檢驗轄管遊覽車

2024/4/11 14:01（4/11 14:36 更新）
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為迎接觀光旺季，連江監理站獨步全國，執行「遊覽車體檢」計畫，全縣營業中共36台遊覽車須全數完成臨時檢查，未完成者不得派車營業。圖為檢驗人員針對遊覽車輪胎紋深度進行檢查。（連江監理站提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月11日
為迎接觀光旺季，連江監理站獨步全國，執行「遊覽車體檢」計畫，全縣營業中共36台遊覽車須全數完成臨時檢查，未完成者不得派車營業。圖為檢驗人員針對遊覽車輪胎紋深度進行檢查。（連江監理站提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月11日
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（中央社記者潘欣彤連江11日電）連江縣道路坡度多陡峭，4月起進入旅遊旺季，為提升觀光客旅遊安全，連江監理站執行「遊覽車體檢」，逐一檢驗轄管遊覽車，未完成車輛不得派車營業。

公路局台北市區監理所連江監理站今日發布新聞稿說明，函請轄管3間遊覽車業者，合計36台營運車輛須全數完成臨時車輛檢驗，未完成者不得派車營業。至3月底止34台已檢驗合格，2台因保修中將於近期檢驗。

連江監理站長王敦濤表示，馬祖地形多屬陡峭坡地，車輛行駛條件較為嚴苛，為提供乘客舒適觀光旅程，確保行車安全，且縣內遊覽車數量不多，逐輛檢驗仍在監理站可負荷範圍內，故持續執行「遊覽車健檢」計畫。

本次遊覽車臨時檢查項目，比照道路交通安全規則有關汽車定期檢驗項目及基準外，連江監理站檢驗人員基於馬祖行車環境，特別針對輪胎紋深度、行車紀錄器、滅火器、車窗擊破器、安全門是否正常開啟等項目進行檢查。此外，縣內87位大客車職業駕駛人亦完成在職回訓。（編輯：陳清芳）1130411

為提供乘客舒適觀光旅程，確保行車安全，連江監理站執行「遊覽車體檢」計畫，函請轄管3間遊覽車業者，營運車輛須全數完成臨時檢驗，項目包括安全門是否能正常開啟。（連江監理站提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月11日
為提供乘客舒適觀光旅程，確保行車安全，連江監理站執行「遊覽車體檢」計畫，函請轄管3間遊覽車業者，營運車輛須全數完成臨時檢驗，項目包括安全門是否能正常開啟。（連江監理站提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年4月11日
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