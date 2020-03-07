員工感染武漢肺炎 臉書暫關倫敦新加坡辦公室

（中央社倫敦6日綜合外電報導）美國臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，新加坡辦公室有一名員工確診感染武漢肺炎後，公司將關閉英國倫敦辦公室與新加坡駐點部分區域，以進行「深度清潔」。

臉書發言人告訴法新社，臉書駐新加坡濱海盛景辦公室（Marina One）有一名職員今天確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

他透過電子郵件發布聲明說：「我們已經立即關閉受影響的區域，以進行深度清潔，並建議派駐到受影響區域的職員在家工作直到3月13日。」

感染武漢肺炎的臉書員工，曾在2月24日到26日造訪臉書駐倫敦辦公室。這名發言人表示：「因此，我們關閉倫敦辦公室直至9日以進行深度清潔，在辦公室恢復開放前，員工將在家工作。」

臉書還指出，公司已經聯繫曾與這名患者直接接觸的職員，要求他們自我隔離並觀察任何可能的症狀。

臉書已經關閉中國上海辦公室，直到進一步通知為止，公司也鼓勵位於義大利和南韓的員工在家工作。

另外，臉書「強烈建議」舊金山灣（San Francisco Bay）地區的員工自今天起在家工作。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1090307