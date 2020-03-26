疫情爆發前美大砍CDC北京辦公室人力 逾2/3撤出

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）路透社發現，早在武漢肺炎發生前，美國川普政府即已大幅縮減派駐中國的衛生與科學專家，其中美國疾病管制暨預防中心（CDC）人員更是大砍2/3以上。

路透社根據他們看到的美國CDC公共文件並訪問4名知情人士後，報導此事。4人表示，這些遭裁減的專家、科學家等專業人員原可協助中國提早因應疫情，且可提供美國政府更多資訊來因應未來狀況。

路透社報導說，這項縮編行動發生在過去2年間，砍最多人的是美國CDC北京辦公室。

美國CDC總部位於亞特蘭大，負責提供世界各國公衛協助，並和各國合作阻止傳染病爆發與全球擴散，而在中國的駐點，則是早從30年前即已開始。

文件顯示，美國CDC中國分部自川普2017年1月就任後開始縮減，從過去約47人減少到約14人。路透社訪問的這4名不具名人士表示，遭裁撤的人力包括流行病學家等衛生專業人員。

路透社看到的文件，是美國CDC自己張貼在官網的員額分布。路透社搜尋過去的文件，證實4名知情人士描述的人力裁減所言不虛。

目睹美國撤回人力的其中一人表示：「我們有很多在中國的專家在這個政府任內被撤回，其中一些人是在疫情爆發前數月才回來。」

「你們必須考慮到，我們的人力撤回，讓這場災難更有可能發生，也更難因應。」

此外，在川普治下，美國也關閉了國家科學基金會（NSF）與美國國際開發總署（USAID）北京辦公室，關閉之前，這些辦公室各有一位美國官員派駐。

而美國農業部（USDA）也在2018年把動物疾病監控計畫的主管撤離中國。

川普政府2月間批評中國審查疫情爆發的消息，也不讓美國專家進入中國協助。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090326