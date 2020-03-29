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西班牙武漢肺炎病例增幅趨緩 單日死亡數創新高

最新更新：2020/03/29 20:34

（中央社馬德里29日綜合外電報導）西班牙今天進入全國封城第3週，隨著政府批准加強版防疫措施，境內單日新增838起武漢肺炎死亡病例，再創新高，累計共6528人死亡。瑞士則新增22死，全國累計257死。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數僅次於義大利的西班牙，今天新增6549起確診病例，全國共達7萬8797人染疫，單日增幅縮小至9.1%。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨晚在全國電視演說中宣布，所有非必要勞工得待在家中2週，這是政府最新抗疫措施。他說，勞工能照領薪水，但之後得補足缺工時數。

這項措施將從3月30日起實施至4月9日，並受到工會歡迎，而企業聯盟西班牙企業組織聯合會（CEOE）及西班牙中小企業協會（CEPYME）則說會遵守新規定，但這會對西班牙經濟造成「空前的巨大衝擊」。

西班牙自3月14日起全國封城，關閉非必要場所，大多數民眾因無外出正當理由，只能待在家中。

瑞士公共衛生單位今天表示，瑞士武漢肺炎死亡人數達到257人，較昨天的235人新增22死，確診人數也增加1123人，全國共1萬4336人染疫。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1090328

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