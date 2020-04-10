印度是否延長全國封鎖 總理和省長將召開視訊會議

（中央社記者康世人新德里10日專電）因武漢肺炎疫情擴大，印度今天又有第2省宣布全省延長封鎖時間。印度總理莫迪也將在明天與各省省長視訊會議討論後，可能在12日晚間宣布印度是否延長全國封鎖期。

繼奧里薩省（Odisha）昨天率先宣布全省延長封鎖至30日後，旁遮普省（Punjab）今天也宣布為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，全省延長封鎖至5月1日。

不過，為了不讓封鎖影響農民收成，旁遮普省省長辛赫（Amarinder Singh）今天表示，由於旁遮普省的小麥預計豐收，量產可達1850萬噸，15日起開始收割小麥，將允許農民不受封鎖限制前往農田收割小麥。

另外，確診病例持續居印度各省之冠的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），印度媒體Livemint引述馬哈拉什特拉省官員說，由於確診病例明顯激增，馬哈拉什特拉省可能會延長封鎖至30日。

確診病例居各省第2名的坦米爾那都省（Tamil Nadu）的一個醫療專家組成的委員會，也建議坦米爾那都省延長封鎖期兩週。

News 18頻道報導，莫迪明天將透過視訊會議邀集印度各省省長討論控制疫情及是否延長封鎖期，並可能在12日晚間對外宣布是否延長封鎖的決定。

為控制武漢肺炎疫情擴散，莫迪3月24日晚上宣布隔天零時起執行21天的全國封鎖，民眾除必要理由禁止外出，所有航空、陸路和海上交通全部暫停，這項封鎖令將在14日午夜結束。

由於印度在全國封鎖後，確診病例反而直線上升，昨天又再度打破單日確診紀錄，一天有超過800個病例確診。印度中央今天統計，印度累計確診病例已破6000例，但根據各省通報的數字統計，確診病例已超過6800例，死亡病例也超過200例。

印度中央政府昨天已批准一項1500億盧比（約新台幣594億元）的應急計畫控制疫情。這筆預算將分3階段用於強化中央和省級的衛生系統，資助專門治療武漢肺炎的醫院、重症加護病房及醫療中心的氧氣供應，開發武漢肺炎診斷及專用治療設施，集中採購必要的醫療設備和治療感染者所需藥物。（編輯：陳惠珍）1090410