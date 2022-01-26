巴西防疫延後嘉年華遊行 惟狂歡派對照常舉行

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）COVID-19變異株Omicron肆虐，巴西首都巴西利亞和24個州的首府已宣布取消或延後舉行今年的嘉年華，但狂歡節期間仍將有超過450場派對在巴西各地舉行。

嘉年華（Carnaval）的日期定在復活節的40天前，但因復活節沒有固定，而是以每年北半球入春後第一個月圓後的星期日為準，因此狂歡節的日期也跟著變動。今年的嘉年華是2月16日。

根據美國有線電視網巴西頻道（CNN News Brasil）報導，今年有超過450場狂歡節派對活動在包括里約熱內盧和聖保羅等至少22州主要的線上售票平台註冊。

例如位於里約熱內盧市西區奇久卡區（Barra da Tijuca）的運動員公園（Parque dos Atletas），將成為一些主要活動的舞台，那裡可容納8萬5000人。

還有奧林匹克公園（Parque Olímpico）也將舉辦其中一場大型派對，最多可容納10萬7000人。

巴西傳染病學會（SBI）副主席、里約熱內盧聯邦大學醫學系教授契巴波（Alberto Chebabo）表示，就人數而言，派對與嘉年華遊行的維度不同，涉及健康以外的因素，例如經濟和政治問題。

契巴波指出，森巴遊行場（Sambodromo）的花車遊行涉及人流超過50萬人，涉及大量的贊助、結構、宣傳和醫療網絡，因為大量人群聚集勢必增加COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者和醫院網絡的需求量。

相比之下，派對是較小型的活動，但契巴波不排除Omicron傳播率高導致住院和死亡人數增加的可能性。

契巴波預測，在病例高峰期過後，3月份的死亡人數可能會略有增加，但之後住院人數應逐漸減少，醫院網絡需求恢復正常，所以將嘉年華節慶活動延至4月比較安全。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）認為，從公共衛生的角度來看，狂歡節派對與花車遊行之間沒有區別，COVID-19病例的發生率很高，每個人都必須遵守世界衛生組織制定的安全措施。

克福里指出，由於Omicron正處於大傳播的時刻，此時人群聚集越少越好，無論是派對、酒吧還是嘉年華，影響都是持續的，沒有人有特權，自我管理約束的邏輯必須儘可能平等。

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克福里說，無法預測這一波疫情的高峰會持續多久，因為這將取決與幾個因素，例如接種疫苗的人數。儘管新變異株的出現不應歸咎於派對，但它們確實有助於加劇問題並提高人與人之間的傳染速度。

根據英國倫敦帝國學院（Imperial College London）今天公布的數據，巴西上週（1月17日至23日）的COVID-19基本傳染數R0值達到2021年1月以來最高1.78，意味著每100人將傳染給另外178人；2週前的數據為1.35。（編輯：黃自強）1110126