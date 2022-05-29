訪中挨轟 聯合國人權專員：已籲中檢討反恐政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京28日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊今天說，她已敦促北京檢討反恐政策，以確保遵守國際人權標準，但重申此行是與中國政府接觸的機會，而非為了調查中國的人權政策。

巴舍萊（Michelle Bachelet）這趟中國行包括前往西部的新疆，為期6天的訪問行程已於今天結束。她罕見獲准進入中國訪問，卻遭到人權團體和西方國家批評。

巴舍萊23日飛抵中國南部城市廣州，之後轉赴新疆，她是17年來首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員。

巴舍萊辦公室去年表示，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）認為新疆維吾爾人遭到不法拘留、對待和強迫勞動。

巴舍萊今天在線上記者會上指出：「我對反恐和去極端化措施的廣泛應用提出質疑與關切，特別是對維吾爾人與其他主要是穆斯林的少數民族權利的影響。」

「我對廣泛使用反恐和去極端化措施，提出了疑問和關切，特別對維吾爾人和其他穆斯林的少數族裔權利的影響」。

對於在新疆的一切暴行，中國一概否認。

北京以防疫為由，下令她的旅程以「閉環」（closed loop）方式進行，她能看到的事物和會晤的人皆大受限制。訪問行程中也沒有任何外國媒體。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府對巴舍萊的中國行「仍感憂心」。

布林肯今晚發出的聲明指出：「我們擔心北京當局對此次訪問施加的條件，無法對中國的人權環境進行完整和獨立的評估，包括新疆在內，當地不人道的種族滅絕與反人類罪仍在持續發生。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布林肯表示，有報導指新疆居民被迫不能抱怨這個地區的狀況，美國對此「更加感到不安」。他說：「聯合國人權事務高級專員應該被允許與維吾爾和新疆其它少數族裔秘密會晤。這些人雖然未被關押在拘留中心，但被禁止離開這個地區」。

人權組織和西方國家也擔心巴舍萊此行會被中國拿來宣傳，作為對其人權記錄的認可。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日表示，「在這種情況下同意前往中國訪問是個錯誤」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110529