公開譴責軍政府暴行 緬甸佳麗獲加拿大難民身分

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）緬甸佳麗韓蕾因為在國際場合公開譴責緬甸軍政府鎮壓人民的暴行引起關注。韓蕾日前從越南入境泰國時，疑護照有問題遭拒絕入境，滯留機場多天後，韓蕾申請到加拿大難民身分。

緬甸在2021年2月發生政變，當時在仰光就讀大學、本名道娜達翁（Thaw Nandar Aung）的韓蕾（Han Lay）3月在泰國首都曼谷與其他63國佳麗爭奪國際萬國小姐（Miss Grand International）后冠。她當時公開譴責緬甸軍政府對平民的鎮壓行動，也呼籲國際社會救救緬甸人民。

韓蕾的公開發言據傳讓她遭到緬甸軍政府通緝，因此她一年多以來都在泰國生活。韓蕾日前前往越南，9月21日從越南入境泰國時遭到泰國移民單位拒絕入境泰國。

中間一度傳出韓蕾遭到拘捕，不過泰國移民官員稍後澄清韓蕾沒有被捕，只是滯留在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）。泰媒報導，韓蕾被拒絕入境是因為她的護照疑似有問題，可能是緬甸軍政府取消了她的護照。

韓蕾23日在臉書以英文發文指出，緬甸警察已經到了曼谷的蘇凡納布機場要和她談話。她拒絕和緬甸警察談話，希望泰國當局可以幫忙她；她也已經向聯合國難民署（UNHCR）求助。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，不具名的安全官員昨天向曼谷郵報表示，韓蕾已經申請到加拿大的難民身分，會在今天離開曼谷從韓國仁川轉機前往加拿大多倫多。（編輯：馮昭）1110927